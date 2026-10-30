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Россия снова атаковала Днепр, более 350 тысяч абонентов остались без света

00:23 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: после атаки РФ на Днепр более 350 тысяч абонентов остались без света (Getty Images)

Россия в очередной раз за 29 октября атаковала Днепр. По предварительным данным, без света осталось более 350 тысяч абонентов в городе и близлежащих населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу.

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. Когда вернут свет, в ОВА не уточнили.

Чтобы город не остался без воды, насосные станции водоснабжения и водоотвода переводят на резервное питание от генераторов.

Информация о других последствиях атаки уточняется.

29 октября стал для Днепра одним из самых трудных дней. Около 11 утра российский реактивный дрон попал в перрон железнодорожного вокзала, где стоял пассажирский поезд №866 Днепр - Запорожье. Перед ударом объявили повышенный уровень опасности, но на платформе оставалось много людей. Погибли, по меньшей мере, 14 человек, еще столько же ранены.

В тот же день Россия нанесла серию ударов по гражданским объектам в Днепре, Чернигове, Кременчуге и Запорожье, среди погибших есть дети.

Вечером после нового удара в значительной части Днепра исчез свет, а в некоторых районах и вода. На видео, которые распространили местные, видно, как после мощной вспышки кварталы в секунду погружаются во тьму.

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