Росія знову атакувала будівлю "Київстар" на Київщині, є пошкодження

Обстріл будівлі "Київстару"

У "Київстар" заззначили, що 17 вересня внаслідок чергової ворожої атаки в Київській області було пошкоджено будівлю, де розміщується обладнання компанії.

"Співробітники компанії не постраждали. Послуги Київстар для абонентів надаються без змін", - уточнили вони.

За словами пресслужби, команда працює над оцінкою наслідків атаки Росії.

Раніше РБК-Україна писало, що 11 вересня окупанти дроновими ударами пошкодили будівлю компанії "Київстар".

Під атаку ворога потрапив офіс інженерної команди "Київстар".

Співробітники не постраждали, а мережа продовжує працювати у звичайному режимі.