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Россия снова атаковала здание "Киевстар" на Киевщине, есть повреждения

15:25 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Офис компании "Киевстар" (Getty Images)

Враг снова избрал целью здание "Киевстар". В этот раз повреждение получило отделение компании в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Киевстар" в Threads.

Обстрел здания "Киевстара"

В "Киевстар" отметили, что 17 сентября в результате очередной вражеской атаки в Киевской области было повреждено здание, где размещается оборудование компании.

"Сотрудники компании не пострадали. Услуги Киевстар для абонентов предоставляются без изменений", - уточнили они.

По словам пресс-службы, команда работает над оценкой последствий атаки России.

Ранее РБК-Украина писало, что 11 сентября оккупанты дроновыми ударами повредили здание компании "Киевстар".

Под атаку врага попал офис инженерной команды "Киевстар".

Сотрудники не пострадали, а сеть продолжает работать в обычном режиме.

Также сообщалось, что Россия утром 17 сентября нанесла новый удар по "Запорожстали". В результате атаки повреждены производственные объекты и инфраструктура предприятия, один работник госпитализирован.

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