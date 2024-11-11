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Росія знову атакує Україну "Шахедами": де їх фіксують

Ілюстративне фото: у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед" сьогодні, 11 листопада ввечері. Загроза є для низки областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та карту тривог.

За даними Повітряних сил, російські безпілотники помітили:

  • на півночі Запорізької області, прямують у бік Дніпра, Кам'янського;
  • на межі Донецької та Дніпропетровської областей, курс на Харківську область;
  • у Херсонській області, курс на Миколаївську область.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

 

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти у жовтні практично щодня запускали по Україні дрони-камікадзе "Шахед".

Всього за місяць вони використовували для атак 2072 ударних безпілотника. Це рекордна кількість.

При цьому в ніч проти 11 жовтня російські окупанти також піднімали в небо стратегічну авіацію, але ракетні удари по Україні не завдавалися. На цьому фоні в ряді областей запровадили екстрені відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога