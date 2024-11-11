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Россия снова атакует Украину "Шахедами": где их фиксируют

Иллюстративное фото: в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед" сегодня, 11 ноября вечером. Угроза есть для ряда областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту тревог.

Согласно данным Воздушных сил, российские беспилотники заметили:

  • на севере Запорожской области, направляются в сторону Днепра, Каменского;
  • на границе Донецкой и Днепропетровской областей, курс на Харьковскую область;
  • в Херсонской области, курс на Николаевскую область. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

 

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты в октябре практически каждый день запускали по Украине дроны-камикадзе "Шахед".

Всего за месяц они использовали для атак 2072 ударных беспилотника. Это рекордное количество.

При этом в ночь на 11 октября российские оккупанты также поднимали в небо стратегическую авиацию, но ракетные удары по Украине не наносились. На этом фоне в ряде областей ввели экстренные отключения света.

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