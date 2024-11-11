Россия снова атакует Украину "Шахедами": где их фиксируют

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты в октябре практически каждый день запускали по Украине дроны-камикадзе "Шахед".

Всего за месяц они использовали для атак 2072 ударных беспилотника. Это рекордное количество.

При этом в ночь на 11 октября российские оккупанты также поднимали в небо стратегическую авиацию, но ракетные удары по Украине не наносились. На этом фоне в ряде областей ввели экстренные отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.