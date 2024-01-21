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Росія знову атакує Україну дронами з півдня

Україна, Неділя 21 січня 2024 21:57
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Росія знову атакує Україну дронами з півдня Фото: Росія запустила з півдня "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація ввечері неділі, 21 січня, знову запустила по території України безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили в Telegram.

Як повідомили у Повітряних силах, цього разу росіяни запустили безпілотники з півдня України. Станом на 21:45 повітряну тривогу вже оголошено у Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

"Увага! Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА!", - повідомили військові.

Карта повітряних тривог станом на 21:56 виглядає так:

Росія знову атакує Україну дронами з півдня

Атака на Україну в ніч проти 20 січня

Минулої ночі російські війська також атакували Україну "Шахедами". Повідомляється, що терористи випустили кілька груп дронів-камікадзе. За даними ЗСУ, безпілотники запускалися з південного напрямку.

Сили оборони півдня повідомили, що в їх зоні відповідальності було знищено двох безпілотників: один в Миколаївській, а другий - в Одеській області.

У Повітряних силах ЗСУ пізніше повідомили, що ворог випустив сім ударних дронів, також застосував зенітні керовані ракети С-300. Зазначається, що Мобільні вогневі групи Сил оборони знищили чотири дрони, решта не досягла своїх цілей.

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Війна Росії проти України Атака дронів
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