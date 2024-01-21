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Россия снова атакует Украину дронами с юга

Украина, Воскресенье 21 января 2024 21:57
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Россия снова атакует Украину дронами с юга Фото: Россия запустила с юга "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация вечером воскресенья, 21 января, снова запустила по территории Украины беспилотники типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы в Telegram.

Как сообщили в Воздушных силах, на этот раз россияне запустили беспилотники с юга Украины. По состоянию на 21:45 воздушная тревога уже объявлена в Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областях.

"Внимание! Херсонская, Николаевская, Днепропетровская области - угроза применения ударных БпЛА!", - сообщили военные.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:56 выглядит так:

Россия снова атакует Украину дронами с юга

Атака на Украину в ночь на 20 января

Минувшей ночью российские войска также атаковали Украину "Шахедами". Сообщается, что террористы выпустили несколько групп дронов-камикадзе. По данным ВСУ, беспилотники запускались с южного направления.

Силы обороны юга сообщили, что в их зоне ответственности были уничтожены два беспилотника: один в Николаевской, а второй - в Одесской области.

В Воздушных силах ВСУ позже сообщили, что враг выпустил семь ударных дронов, также применил зенитные управляемые ракеты С-300. Отмечается, что Мобильные огневые группы Сил обороны уничтожили четыре дрона, остальные не достигли своих целей.

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