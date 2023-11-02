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Росія знову атакує дронами Україну: які регіони під загрозою

Фото: Росія знову атакує дронами Україну (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 2 листопада, увечері в черговий раз запустили ударні дрони по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram та карту повітряних тривог.

Де оголошено повітряну тривогу

За даними карти, станом на 21:40 тривогу оголошено у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Черкаській областях.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

В яких областях є загроза дронів

При цьому у Повітряних силах заявляють, що дрони зафіксували у Полтавській області. Вони прямують на захід, є загроза для Черкаської області.

Також безпілотники росіян помітили у Херсонській області. Вони прямують у бік Миколаївської області.

Ворожі БПЛА фіксували і на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей.

Оновлено 22:16

За даними Повітряних сил, дрони з Черкаської області прямують у бік Київської області.

Також безпілотники виявили у Миколаївській області, є загроза для Кіровоградської області.

Загроза ударних дронів є і в Одеській області.

Вибухи у Харкові

Нагадаємо, сьогодні, 2 листопада, у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. До цього Повітряні сили повідомляли про ударні дрони в Харківській області.

При цьому голова Харківської ОВА Олег Синєгубов подякував за роботу сили протиповітряної оборони. Більш детальні подробиці інциденту він не розкрив.

 

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