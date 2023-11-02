Росія знову атакує дронами Україну: які регіони під загрозою

Російські окупанти сьогодні, 2 листопада, увечері в черговий раз запустили ударні дрони по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram та карту повітряних тривог.
За даними карти, станом на 21:40 тривогу оголошено у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Черкаській областях.
При цьому у Повітряних силах заявляють, що дрони зафіксували у Полтавській області. Вони прямують на захід, є загроза для Черкаської області.
Також безпілотники росіян помітили у Херсонській області. Вони прямують у бік Миколаївської області.
Ворожі БПЛА фіксували і на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей.
Оновлено 22:16
За даними Повітряних сил, дрони з Черкаської області прямують у бік Київської області.
Також безпілотники виявили у Миколаївській області, є загроза для Кіровоградської області.
Загроза ударних дронів є і в Одеській області.
Нагадаємо, сьогодні, 2 листопада, у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. До цього Повітряні сили повідомляли про ударні дрони в Харківській області.
При цьому голова Харківської ОВА Олег Синєгубов подякував за роботу сили протиповітряної оборони. Більш детальні подробиці інциденту він не розкрив.
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