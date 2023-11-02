Россия снова атакует дронами Украину: какие регионы под угрозой

Российские оккупанты сегодня, 2 ноября, вечером в очередной раз запустили ударные дроны по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram и карту воздушных тревог.
Согласно данным карты, по состоянию на 21:40 тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Черкасской областях.
При этом в Воздушных силах заявляют, что дроны зафиксировали в Полтавской области. Они направляются на запад, есть угроза для Черкасской области.
Также беспилотники россиян заметили в Херсонской области. Они направляются в сторону Николаевской области.
Вражеские БПЛА фиксировали и на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
Обновлено 22:16
По данным Воздушных сил, дроны из Черкасской области направляются в сторону Киевской области.
Также беспилотники обнаружили в Николаевской области, есть угроза для Кировоградской области.
Угроза ударных дронов есть и в Одесской области.
Напомним, сегодня, 2 ноября, в Харькове во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. До этого Воздушные силы сообщали об ударных дронах в Харьковской области.
При этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов поблагодарил за работу силы противовоздушной обороны. Более детальные подробности инцидента он не раскрыл.
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