Россия снова атакует дронами Украину: какие регионы под угрозой

Где объявлена воздушная тревога

Согласно данным карты, по состоянию на 21:40 тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Черкасской областях.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

В каких областях есть угроза дронов

При этом в Воздушных силах заявляют, что дроны зафиксировали в Полтавской области. Они направляются на запад, есть угроза для Черкасской области.

Также беспилотники россиян заметили в Херсонской области. Они направляются в сторону Николаевской области.

Вражеские БПЛА фиксировали и на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

Обновлено 22:16

По данным Воздушных сил, дроны из Черкасской области направляются в сторону Киевской области.

Также беспилотники обнаружили в Николаевской области, есть угроза для Кировоградской области.

Угроза ударных дронов есть и в Одесской области.

Взрывы в Харькове

Напомним, сегодня, 2 ноября, в Харькове во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. До этого Воздушные силы сообщали об ударных дронах в Харьковской области.

При этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов поблагодарил за работу силы противовоздушной обороны. Более детальные подробности инцидента он не раскрыл.