РФ атакувала АЗС під Кривим Рогом: троє загиблих, серед них 8-річна дитина
Російські війська атакували автозаправну станцію у Широківській громаді під Кривим Рогом реактивним безпілотником типу "Шахед". Внаслідок удару загинули троє людей, серед них дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
Удар по АЗС
Російська армія завдала удару 3 серпня по автозаправній станції у Широківській громаді під Кривим Рогом, застосувавши реактивний безпілотник типу "Шахед".
Після атаки на місці почалася аварійно-рятувальна операція, яка продовжується на момент публікації матеріалу.
За попередніми даними, в результаті удару загинули троє людей. Серед жертв – 41-річний чоловік, 40-річна жінка та 8-річний хлопчик.
Число постраждалих збільшилося
Внаслідок російської атаки на автозаправну станцію у Криворізькому районі постраждали шестеро людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Олександр Ганжа в Telegram.
Усіх поранених госпіталізовано. У тяжкому стані перебуває 49-річний чоловік. Ще п'ятеро постраждалих – чоловіки 53, 46 та 20 років, а також жінки 51 та 60 років – перебувають у стані середньої тяжкості.
Усіх поранених доправили до медичних закладів, де їм надають необхідну допомогу. На місці продовжують працювати екстрені служби, уточнюючи наслідки атаки.
Нагадуємо, що напередодні у Кривому Розі було оголошено день жалоби за жертвами російського ракетного удару по селищу Радушне. Внаслідок атаки загинула багатодітна родина, серед жертв – троє дітей.
Ракета розірвалася за кілька кілометрів від міста, а, за даними місцевої влади, остаточна кількість загиблих ще уточнюється після проведення генетичних експертиз.