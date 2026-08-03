Росія знищила відділення "Нової пошти" у Прилуках

Росія вдарила по відділку "Нової пошти"

Російські війська ввечері завдали удару по Прилуках, внаслідок якого було знищено вантажне відділення "Нової пошти". Про це повідомила прес-служба компанії.

За інформацією компанії, у момент атаки співробітники та клієнти перебували в укритті, тому обійшлося без постраждалих.

Що буде з посилками

У "Новій пошті" повідомили, що на місці продовжуються роботи з ліквідації наслідків удару. Компанія проведе компенсацію оціночної вартості всіх пошкоджених відправлень та самостійно зв'яжеться з клієнтами для уточнення порядку відшкодування.

Крім того, у компанії заявили, що вже змінили логістичні маршрути, щоб уникнути суттєвих затримок доставки.

Як дізнатися про статус відправлень

У компанії уточнили, що актуальну інформацію про статус посилок можна перевірити через мобільний додаток "Нової пошти" або на офіційному сайті.

Там клієнти зможуть відстежувати зміни, пов'язані з обробкою відправлень після російської атаки.