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Росія знищила склад Yasno з обладнанням для сонячних станцій

16:20 28.08.2026 Пт
2 хв
Під ударом опинилося цінне обладнання
aimg Сергій Козачук
Фото: Yasno втратила склад через обстріл РФ (facebook.com/sergey.j.kovalenko)

Внаслідок російської атаки знищено один із складів із обладнанням для сонячних електростанцій. Попри це, компанія продовжує виконання своїх зобов'язань за рахунок наявних резервів.

Про це заявив СЕО компанії Yasno Сергій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Наслідки обстрілу та стан людей

Внаслідок чергового обстрілу РФ повністю згорів один із складів компанії.

За словами Коваленка, під час атаки та пожежі ніхто з працівників не постраждав.

"Найголовніше - усі люди в порядку. Це те, що має найбільше значення", - наголосив він.

На згорілому об'єкті зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій (СЕС). Більшість техніки пошкоджено.

Уціліле майно вже вдалося евакуювати та перемістити на інші склади. Наразі фахівці оцінюють точну суму завданих збитків.

Як це вплине на клієнтів

Попри втрату складу та частини обладнання, компанія продовжує працювати у штатному режимі.

Запевнення щодо роботи:

  • виконання всіх зобов'язань перед клієнтами щодо якості та термінів встановлення СЕС та установок збереження енергії (УЗЕ) залишається в силі;
  • дефіциту обладнання не буде завдяки сформованим резервам.

"Обладнання нам не бракуватиме, адже маємо всі необхідні резерви", - зазначив Сергій Коваленко.

Терор бізнесу та атаки на склади в Україні

Нагадаємо, що російські війська протягом останніх днів завдали черги цілеспрямованих ударів по об'єктах цивільної інфраструктури та приватного бізнесу.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися потужності провідних торговельних мереж і компаній, серед яких "Епіцентр", "Нова пошта", Roshen, Comfy, "Фора", "Аврора", "Коло", а також низка українських книгарень і видавництв.

Унаслідок цих атак РФ знищила товарні запаси багатьох підприємств, а окремі компанії зазнали руйнувань цілих виробничих і логістичних об'єктів.

Крім того, внаслідок масованих ударів окупанти знищили до 90% продуктових складів по всій країні.

Проте у профільному міністерстві запевнили, що попри масштабні втрати інфраструктури, критичного дефіциту базових продуктів харчування для населення вдасться уникнути завдяки переналаштуванню імпорту та внутрішньої логістики.

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