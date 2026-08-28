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Россия уничтожила склад Yasno с оборудованием для солнечных станций

16:20 28.08.2026 Пт
2 мин
Под ударом оказалось ценное оборудование
aimg Сергей Козачук
Фото: Yasno потеряла склад из-за обстрела РФ (facebook.com/sergey.j.kovalenko)

В результате российской атаки уничтожен один из складов с оборудованием для солнечных электростанций. Несмотря на это, компания продолжает исполнение своих обязательств за счет имеющихся резервов.

Об этом заявил СЕО компании Yasno Сергей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Последствия обстрела и состояния людей

В результате очередного обстрела РФ полностью сгорел один из складов компании.

По словам Коваленко, при атаке и пожаре никто из работников не пострадал.

"Самое главное - все люди в порядке. Это то, что имеет наибольшее значение", - подчеркнул он.

На сгоревшем объекте хранилась часть оборудования для солнечных электростанций (СЭС). Большинство техники повреждено.

Уцелевшее имущество уже удалось эвакуировать и переместить на другие склады. Сейчас специалисты оценивают точную сумму нанесенного ущерба.

Как это повлияет на клиентов

Несмотря на потерю склада и части оборудования, компания продолжает работать в штатном режиме.

Заверения работы:

  • выполнение всех обязательств перед клиентами по качеству и срокам установления СЭС и установкам сохранения энергии (УЗЭ) остается в силе;
  • дефицита оборудования не будет благодаря сформированным резервам.

"Оборудование нам будет достаточно, ведь имеем все необходимые резервы", - отметил Сергей Коваленко.

Террор бизнеса и атаки на склады в Украине

Напомним, что российские войска в течение последних дней нанесли очереди целенаправленных ударов по объектам гражданской инфраструктуры и частного бизнеса.

В частности, под вражескими обстрелами оказались мощности ведущих торговых сетей и компаний, среди которых "Эпицентр", "Новая почта", Roshen, Comfy, "Фора", "Аврора", "Коло", а также ряд украинских книжных магазинов и издательств.

В результате этих атак РФ уничтожила товарные запасы многих предприятий, а отдельные компании подверглись разрушениям целых производственных и логистических объектов.

Кроме того, в результате массированных ударов кафиры уничтожили до 90% продуктовых складов по всей стране.

Однако в профильном министерстве заверили, что, несмотря на масштабные потери инфраструктуры, критического дефицита базовых продуктов питания для населения удастся избежать благодаря перенастройке импорта и внутренней логистики.

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