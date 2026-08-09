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Росія знищила склад ВООЗ у Дніпрі з ліками для передової

17:37 09.08.2026 Нд
2 хв
Персонал ВООЗ встиг покинути територію до удару
aimg Валерія Абабіна
Фото: Тедрос Аданом Гебреїсус генеральний директор ВООЗ (GettyImages)

Росія обстріляла та зруйнувала гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоров'я у Дніпрі. На ньому зберігалися медичні товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса.

За словами глави ВООЗ, склад у Дніпрі обстріляли та зруйнували минулої п'ятниці. Про жертви наразі не повідомляється.

Раніше того ж дня на місці працювали співробітник ВООЗ та водії, які допомагали з евакуацією припасів. Команді вдалося вивезти 130 із приблизно 300 піддонів і покинути територію ще до удару.

Фото: Армія РФ знищила склад Всесвітньої організації охорони здоров'я(facebook.com/WHOUkraine)

На складі були гуманітарні медичні товари, призначені для медичних установ на передовій, - переважно набори ВООЗ для екстреної медичної допомоги.

Тедрос Гебреїсус наголосив, що напади на медичні заклади мають припинитися, інакше люди залишаються без життєво важливої допомоги.

"Навіть у війнах є правила. Одне з них полягає в тому, що здоров'я має бути захищене", - заявив він.

Нагадаємо, це вже не перший удар РФ по гуманітарних об'єктах міжнародних організацій у Дніпрі.

У липні склад Всесвітньої продовольчої програми ООН у місті атакували дрони чотири рази протягом однієї доби - тоді це був сьомий випадок за три місяці, коли чітко марковані об'єкти ВПП в Україні зазнавали пошкоджень.

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