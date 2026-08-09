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Россия уничтожила склад ВОЗ в Днепре с лекарством для передовой

17:37 09.08.2026 Вс
2 мин
Персонал ВОЗ успел покинуть территорию до удара
aimg Валерия Абабина
Фото: Тедрос Аданом Гебреис генеральный директор ВОЗ (GettyImages)

Россия обстреляла и разрушила гуманитарный склад Всемирной здравоохранительной организации в Днепре. На нем хранились медицинские товары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса .

По словам главы ВОЗ, склад в Днепре обстреляли и разрушили в прошлую пятницу. О жертвах пока не сообщается.

Ранее в тот же день на месте работали сотрудники ВОЗ и водители, которые помогали с эвакуацией припасов. Команде удалось вывезти 130 из 300 поддонов и покинуть территорию еще до удара.

Фото: Армия РФ уничтожила склад Всемирной организации здравоохранения (facebook.com/WHOUkraine)

На складе были гуманитарные медицинские товары, предназначенные для медицинских учреждений на передовой - в основном наборы ВОЗ для экстренной медицинской помощи.

Тедрос Гебреис подчеркнул, что нападения на медицинские учреждения должны прекратиться, иначе люди остаются без жизненно важной помощи.

"Даже в войнах есть правила. Одно из них состоит в том, что здоровье должно быть защищено", - заявил он.

Напомним, это уже не первый удар РФ по гуманитарным объектам международных организаций в Днепре.

В июле состав Всемирной продовольственной программы ООН в городе атаковали дроны четыре раза в течение суток - тогда это был седьмой случай за три месяца, когда четко маркированные объекты ВПП в Украине терпели повреждения.

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