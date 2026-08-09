Россия уничтожила склад ВОЗ в Днепре с лекарством для передовой

По словам главы ВОЗ, склад в Днепре обстреляли и разрушили в прошлую пятницу. О жертвах пока не сообщается.

Ранее в тот же день на месте работали сотрудники ВОЗ и водители, которые помогали с эвакуацией припасов. Команде удалось вывезти 130 из 300 поддонов и покинуть территорию еще до удара.

Фото: Армия РФ уничтожила склад Всемирной организации здравоохранения (facebook.com/WHOUkraine)

На складе были гуманитарные медицинские товары, предназначенные для медицинских учреждений на передовой - в основном наборы ВОЗ для экстренной медицинской помощи.

Тедрос Гебреис подчеркнул, что нападения на медицинские учреждения должны прекратиться, иначе люди остаются без жизненно важной помощи.

"Даже в войнах есть правила. Одно из них состоит в том, что здоровье должно быть защищено", - заявил он.