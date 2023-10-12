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Россия уничтожила более 800 памятников культуры с начала полномасштабного вторжения в Украину

Четверг 12 октября 2023 19:34
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Россия уничтожила более 800 памятников культуры с начала полномасштабного вторжения в Украину Иллюстративное фото: Россия уничтожила более 800 памятников культуры Украины (t.me/mkipu)
Автор: Наталья Кава

Россия за период с 24 февраля 2022 по 25 сентября 2023 разрушила или повредила 835 объектов культурного наследия Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство культуры и информационной политики.

По данным министерства, полностью было разрушено 23 памятника, частично повреждено 648 памятников, степень повреждения 164 объектов остается неизвестной. Из них памятников национального значения – 118, местного значения – 653, только что обнаруженных – 64.

В общем, пострадало:

  • памятники архитектуры составляют – 256;
  • архитектуры и градостроительства – 246;
  • истории – 199;
  • архитектуры, истории – 32;
  • монументального искусства – 19;
  • градостроительство, монументального искусства – 17;
  • археологии – 20;
  • архитектуры и градостроительства, истории – 37;
  • градостроительство – 5;
  • науки и техники – 2;
  • садово-паркового искусства – 1;
  • архитектуры и градостроительства, монументального искусства – 1;
  • архитектуры, монументального искусства – 1.

Разрушение культурного наследия

За время полномасштабного вторжения было пострадало 1582 объекта культурной инфраструктуры. Среди них библиотеки, галереи, музеи и т.д.

А ночью 23 июля российские оккупанты ударили ракетами по Одессе, одна из них попала по Спасо-Преображенскому собору. В результате обстрела серьезно повреждено здание храма и крыша.

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