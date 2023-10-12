Россия уничтожила более 800 памятников культуры с начала полномасштабного вторжения в Украину

Россия за период с 24 февраля 2022 по 25 сентября 2023 разрушила или повредила 835 объектов культурного наследия Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство культуры и информационной политики.

По данным министерства, полностью было разрушено 23 памятника, частично повреждено 648 памятников, степень повреждения 164 объектов остается неизвестной. Из них памятников национального значения – 118, местного значения – 653, только что обнаруженных – 64.

В общем, пострадало:

памятники архитектуры составляют – 256;

архитектуры и градостроительства – 246;

истории – 199;

архитектуры, истории – 32;

монументального искусства – 19;

градостроительство, монументального искусства – 17;

археологии – 20;

архитектуры и градостроительства, истории – 37;

градостроительство – 5;

науки и техники – 2;

садово-паркового искусства – 1;

архитектуры и градостроительства, монументального искусства – 1;

архитектуры, монументального искусства – 1.

Разрушение культурного наследия

За время полномасштабного вторжения было пострадало 1582 объекта культурной инфраструктуры. Среди них библиотеки, галереи, музеи и т.д.

А ночью 23 июля российские оккупанты ударили ракетами по Одессе, одна из них попала по Спасо-Преображенскому собору. В результате обстрела серьезно повреждено здание храма и крыша.

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