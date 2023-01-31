Росія знищила понад 75 тисяч будівель в Україні, зокрема лікарні та школи
Росія зруйнували в Україні понад 75 000 будівель, серед яких - лікарні, школи та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
Про це, як пише видання, заявив заступник голови місії при посольстві України у Вашингтоні Ярослав Брисюк.
"Російська Федерація не припиняє обстрілів українських міст, інфраструктури, знищуючи історичну та культурну спадщину України. Росіяни зруйнували понад 75 тисяч будівель, включаючи житлові будинки, лікарні та школи", - сказав дипломат під час заходу в посольстві Німеччини у Вашингтоні.
І додав, що понад 50% української енергосистеми знищено російськими ракетами та іранськими безпілотниками.
Буквально сьогодні РБК-Україна повідомляло, що у місті Шостка Сумської області в одному із підприємств стався вибух. Попередньо до будівлі потрапила ракета.
Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли прикордоння Сумської області. У результаті було зафіксовано 18 "прильотів".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.