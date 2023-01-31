Росія знищила понад 75 тисяч будівель в Україні, зокрема лікарні та школи

Росія зруйнували в Україні понад 75 000 будівель, серед яких - лікарні, школи та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Про це, як пише видання, заявив заступник голови місії при посольстві України у Вашингтоні Ярослав Брисюк.

"Російська Федерація не припиняє обстрілів українських міст, інфраструктури, знищуючи історичну та культурну спадщину України. Росіяни зруйнували понад 75 тисяч будівель, включаючи житлові будинки, лікарні та школи", - сказав дипломат під час заходу в посольстві Німеччини у Вашингтоні.

І додав, що понад 50% української енергосистеми знищено російськими ракетами та іранськими безпілотниками.