ua ru
Ср, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія знищила понад 75 тисяч будівель в Україні, зокрема лікарні та школи

Новость на русском →
Україна, Вівторок 31 січня 2023 23:47
Росія знищила понад 75 тисяч будівель в Україні, зокрема лікарні та школи Фото: в Україні численні руйнування житлового сектора і цивільної інфраструктури (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Росія зруйнували в Україні понад 75 000 будівель, серед яких - лікарні, школи та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Про це, як пише видання, заявив заступник голови місії при посольстві України у Вашингтоні Ярослав Брисюк.

"Російська Федерація не припиняє обстрілів українських міст, інфраструктури, знищуючи історичну та культурну спадщину України. Росіяни зруйнували понад 75 тисяч будівель, включаючи житлові будинки, лікарні та школи", - сказав дипломат під час заходу в посольстві Німеччини у Вашингтоні.

І додав, що понад 50% української енергосистеми знищено російськими ракетами та іранськими безпілотниками.

Буквально сьогодні РБК-Україна повідомляло, що у місті Шостка Сумської області в одному із підприємств стався вибух. Попередньо до будівлі потрапила ракета.

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли прикордоння Сумської області. У результаті було зафіксовано 18 "прильотів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Сунак про війну в Україні: тривалий глухий кут піде на користь РФ
Сунак про війну в Україні: тривалий глухий кут піде на користь РФ
DAILY
Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу