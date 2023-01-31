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Россия уничтожила более 75 тысяч зданий в Украине, в том числе больницы и школы

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Украина, Вторник 31 января 2023 23:47
Россия уничтожила более 75 тысяч зданий в Украине, в том числе больницы и школы Фото: в Украине многочисленные разрушения жилищного сектора и гражданской инфраструктуры (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Россия разрушила в Украине более 75 000 зданий, среди которых - больницы, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Об этом заявил заместитель главы миссии при посольстве Украины в Вашингтоне Ярослав Брисюк.

"Российская Федерация не прекращает обстрелы украинских городов, инфраструктуры, уничтожая историческое и культурное наследие Украины. Россияне разрушили более 75 тысяч зданий, включая жилые дома, больницы и школы", - сказал дипломат во время мероприятия в посольстве Германии в Вашингтоне.

И добавил, что более 50% украинской энергосистемы уничтожены российскими ракетами и иранскими беспилотниками.

Буквально сегодня РБК-Украина сообщало, что в Шостке Сумской области в одном из предприятий произошел взрыв. Предварительно в здание попала ракета.

Напомним, накануне россияне обстреляли приграничье Сумской области. В результате было зафиксировано 18 "прилетов".

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