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Россия уничтожила последний крупный логистический центр Эпицентра в Хмельницком

01:38 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Россия уничтожила последний крупный логистический центр Эпицентра в Хмельницком Фото: пожар на складе "Эпицентра" в Хмельницком (
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13 октября Россия десять раз атаковала логистический распределительный центр "Эпицентра" в Хмельницком. Из-за пожаров сгорело около 85% хранившихся там товаров, однако работники не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Эпицентр К" в Facebook.

По словам компании, враг сделал все, чтобы уничтожить объект. В течение дня состав атаковали десять раз, вспыхнули пять масштабных пожаров. Тушить огонь мешали около трех десятков дронов, кружившихся в небе.

Все работники выжили. В компании назвали это самым большим облегчением в этот день.

Ранее россияне полностью уничтожили два самых больших логистических комплекса "Эпицентра" в Киеве и Киевской области. Центр в Хмельницком оставался фактически единственным крупным складом компании, откуда товары развозили в торговые центры по всей стране.

Россия уничтожила последний крупный логистический центр Эпицентра в Хмельницком
Фото: пожар на складе "Эпицентра" (https://www.facebook.com/epicentrkua)

В компании отмечают, что потеряны не только товары. Разрушена логистика, ущерб огромный, а под угрозой оказались зарплаты и рабочие места тысяч людей.

"Мы уже столько раз начинали сначала, что, кажется, должны привыкнуть. Но к такому невозможно привыкнуть", - говорится в заявлении.

Удары по "Эпицентру" за последнюю неделю стали систематическими. В ночь на 9 октября россияне атаковали торговый центр сети близ Чернигова, где в центральной части здания вспыхнул пожар. А 12 октября под удар попал ТЦ "Эпицентр" в пригороде Днепра: после атаки там загорелось здание, а в самом городе погиб человек.

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