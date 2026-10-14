Россия уничтожила последний крупный логистический центр Эпицентра в Хмельницком

13 октября Россия десять раз атаковала логистический распределительный центр "Эпицентра" в Хмельницком. Из-за пожаров сгорело около 85% хранившихся там товаров, однако работники не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Эпицентр К" в Facebook.

По словам компании, враг сделал все, чтобы уничтожить объект. В течение дня состав атаковали десять раз, вспыхнули пять масштабных пожаров. Тушить огонь мешали около трех десятков дронов, кружившихся в небе.

Все работники выжили. В компании назвали это самым большим облегчением в этот день.

Ранее россияне полностью уничтожили два самых больших логистических комплекса "Эпицентра" в Киеве и Киевской области. Центр в Хмельницком оставался фактически единственным крупным складом компании, откуда товары развозили в торговые центры по всей стране.

Фото: пожар на складе "Эпицентра" (https://www.facebook.com/epicentrkua)

В компании отмечают, что потеряны не только товары. Разрушена логистика, ущерб огромный, а под угрозой оказались зарплаты и рабочие места тысяч людей.

"Мы уже столько раз начинали сначала, что, кажется, должны привыкнуть. Но к такому невозможно привыкнуть", - говорится в заявлении.