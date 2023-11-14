Росія знищила майже всю українську літературу на окупованому сході, - ЦНС

Зокрема у Донецькій та Луганській областях росіяни провели роботу зі знищення української літератури у бібліотеках. Там за це були відповідальні представники окупаційних адміністрацій та працівники "управлінь освіти".

Дані про знищення книжок вони направляли безпосередньо до Міносвіти РФ.

Окупанти позиціонують українські книжки, як "екстремістську літературу". При цьому відносять до неї книги, надруковані в період з 1994-2021 років.

Водночас росіяни у 2023 році завезли на тимчасово окуповані території України близько 2.5 млн російських книг.

Нагадаємо, нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються "перевиховати" українських дітей через мілітаризацію освіти та поширення пропаганди в школах.

Зазначимо, росіяни регулярно змушують підростаюче покоління на окупованих територіях долучатися до загарбницької діяльності. Нещодавно стало відомо, що росіяни змушують дітей на тимчасово окупованих територіях плести маскувальні сітки.

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