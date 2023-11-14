Россия уничтожила почти всю украинскую литературу на оккупированном востоке, - ЦНС

В частности, в Донецкой и Луганской областях россияне провели работу по уничтожению украинской литературы в библиотеках. Там за это ответственны представители оккупационных администраций и работники "управлений образования".

Данные об уничтожении книг они направляли непосредственно в Минобразования РФ.

Оккупанты позиционируют украинские книги, как "экстремистскую литературу". При этом относят к ней книги, опубликованные в период с 1994-2021 годов.

В то же время, россияне в 2023 году завезли на временно оккупированные территории Украины около 2.5 млн российских книг.

Напомним, недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на временно оккупированных территориях россияне пытаются "перевоспитать" украинских детей из-за милитаризации образования и распространения пропаганды в школах.

Отметим, россияне регулярно заставляют подрастающее поколение на оккупированных территориях приобщаться к захватнической деятельности. Недавно стало известно, что россияне заставляют детей на временно оккупированных территориях плести маскировочные сетки.

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