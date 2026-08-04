Росія знищила у Дніпрі склад виробника "Фрекен Бок"

У Дніпрі через влучання російського безпілотника пізно ввечері 3 серпня вщент згорів склад готової продукції корпорації "Біосфера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби компанії.

Удару було завдано пізно ввечері 3 серпня. Ворожий БПЛА поцілив у склад готової продукції - Smile, PRO Service, Novita, Vortex, Eventa, "ЛайKit" и "Фрекен Бок". Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа.

"На щастя, ніхто не постраждав - це найголовніше. На момент атаки персонал перебував в укритті", - йдеться у заяві.

Попри зусилля підрозділів ДСНС, склад врятувати не вдалося. Будівлю площею 6 тис. кв. м знищено повністю. Окрім продукції, вогонь знищив складську техніку та обладнання - остаточний розмір фінансових збитків зараз встановлюють фахівці.

Переналаштування логістики та робота підприємства

"Завдяки оперативним діям команди ключові бізнес-процеси залишаються керованими. У режимі 24/7 керівництво та команда "Біосфери" працюють над переналаштуванням логістики, перерозподілом складських потоків та мінімізацією впливу інциденту на діяльність компанії", - розповіли у компанії.

Зазначається, що випуск продукції продовжується, але партнерів та клієнтів закликали "поставитися із розумінням щодо поставок окремих позицій асортименту".

В "Біосфері" повідомили, що це вже другий удар по підприємству за останні півтора роки. Зокрема, 10 квітня минулого року російська ракета влучила в "Біосфера Комплекс", проте компанія продовжила працювати.