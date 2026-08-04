Россия уничтожила в Днепре склад производителя "Фрекен Бок"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Удар был нанесен поздно вечером 3 августа. Вражеский БПЛА попал в склад готовой продукции - Smile, PRO Service, Novita, Vortex, Eventa, "ЛайKit" и "Фрекен Бок". В результате попадания возник масштабный пожар.

"К счастью, никто не пострадал - это самое главное. На момент атаки персонал находился в укрытии", - говорится в заявлении.

Несмотря на усилия подразделений ГСЧС, склад спасти не удалось. Здание площадью 6 тыс. кв. м уничтожено полностью. Кроме продукции, огонь уничтожил складскую технику и оборудование - окончательный размер финансового ущерба сейчас устанавливают специалисты.

Перенастройка логистики и работа предприятия

"Благодаря оперативным действиям команды ключевые бизнес-процессы остаются управляемыми. В режиме 24/7 руководство и команда "Биосферы" работают над перенастройкой логистики, перераспределением складских потоков и минимизацией влияния инцидента на деятельность компании", - рассказали в компании.

Отмечается, что выпуск продукции продолжается, но партнеров и клиентов призвали "отнестись с пониманием по поводу поставок отдельных позиций ассортимента".

В "Биосфере" сообщили, что это уже второй удар по предприятию за последние полтора года. В частности, 10 апреля прошлого года российская ракета попала в "Биосферу Комплекс", однако компания продолжила работать.