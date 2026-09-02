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Росія знайшла спосіб масово випускати реактивні дрони, попри санкції, - ЗМІ

21:11 02.09.2026 Ср
1 хв
Кремлю вдалося знизити вартість безпілотників щонайменше наполовину
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський дрон-камікадзе (росЗМІ)

Росія налагодила масове виробництво реактивних двигунів для дронів, обійшовши західні санкції. Це дозволило щонайменше вдвічі здешевити їхнє виробництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

За даними джерела видання в українській ППО, Кремлю вдалося придбати обладнання для 3D-друку турбін. Це устаткування є аналогом того, що використовується на західних заводах Rolls-Royce.

Завдяки новим технологіям собівартість російських реактивних безпілотників знизилася щонайменше наполовину - до 50 000-70 000 доларів за одиницю, і ця ціна продовжуватиме падати.

Співрозмовник видання зазначає, що всупереч прогнозам Заходу, проблема з масовим застосуванням таких дронів надалі тільки поглиблюватиметься.

"Україна не змогла належним чином підготуватися до цієї загрози, але провина за це лежить і на наших партнерах", - сказав він.

Нагадаємо, на тлі постійних атак російських реактивних дронів українська влада вирішила переглянути правила безпеки під час повітряних тривог.

Зокрема, сьогодні президент України Володимир Зеленський після наради з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким повідомив, що в країні запровадять два рівні повітряної тривоги - "жовтий" та "червоний".

"Жовтий" рівень оголошуватимуть у разі загрози атаки дронів, тоді як "червоний" - у разі ракетної загрози або масованої атаки.

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Російська ФедераціяСанкції проти РосіїВійна в УкраїніДрони