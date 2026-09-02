Росія знайшла спосіб масово випускати реактивні дрони, попри санкції, - ЗМІ

За даними джерела видання в українській ППО, Кремлю вдалося придбати обладнання для 3D-друку турбін. Це устаткування є аналогом того, що використовується на західних заводах Rolls-Royce.

Завдяки новим технологіям собівартість російських реактивних безпілотників знизилася щонайменше наполовину - до 50 000-70 000 доларів за одиницю, і ця ціна продовжуватиме падати.

Співрозмовник видання зазначає, що всупереч прогнозам Заходу, проблема з масовим застосуванням таких дронів надалі тільки поглиблюватиметься.

"Україна не змогла належним чином підготуватися до цієї загрози, але провина за це лежить і на наших партнерах", - сказав він.

Нагадаємо, на тлі постійних атак російських реактивних дронів українська влада вирішила переглянути правила безпеки під час повітряних тривог.