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Россия нашла способ массово выпускать реактивные дроны, несмотря на санкции, - СМИ

21:11 02.09.2026 Ср
1 мин
Кремлю удалось снизить стоимость беспилотников как минимум наполовину
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский дрон-камикадзе (росСМИ)

Россия наладила массовое производство реактивных двигателей для дронов, обойдя западные санкции. Это позволило по меньшей мере вдвое удешевить их производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

По данным источника в украинской ПВО, Кремлю удалось приобрести оборудование для 3D-печати турбин. Это оборудование является аналогом используемого на западных заводах Rolls-Royce.

Благодаря новым технологиям себестоимость российских реактивных беспилотников снизилась как минимум наполовину - до 50 000-70 000 долларов за единицу, и эта цена будет продолжать падать.

Собеседник издания отмечает, что вопреки прогнозам Запада, проблема с массовым применением таких дронов в дальнейшем будет только углубляться.

"Украина не смогла должным образом подготовиться к этой угрозе, но вина за это лежит и на наших партнерах", - сказал он.

Напомним, на фоне постоянных атак российских реактивных дронов украинские власти решили пересмотреть правила безопасности во время воздушных тревог.

В частности, сегодня президент Украины Владимир Зеленский после совещания с премьер-министром Украины Сергеем Корецким сообщил, что в стране введут два уровня воздушной тревоги - "желтый" и "красный".

"Желтый" уровень будут объявлять в случае угрозы атаки дронов, тогда как "красный" - в случае ракетной угрозы или массированной атаки.

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