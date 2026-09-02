Россия нашла способ массово выпускать реактивные дроны, несмотря на санкции, - СМИ

По данным источника в украинской ПВО, Кремлю удалось приобрести оборудование для 3D-печати турбин. Это оборудование является аналогом используемого на западных заводах Rolls-Royce.

Благодаря новым технологиям себестоимость российских реактивных беспилотников снизилась как минимум наполовину - до 50 000-70 000 долларов за единицу, и эта цена будет продолжать падать.

Собеседник издания отмечает, что вопреки прогнозам Запада, проблема с массовым применением таких дронов в дальнейшем будет только углубляться.

"Украина не смогла должным образом подготовиться к этой угрозе, но вина за это лежит и на наших партнерах", - сказал он.

Напомним, на фоне постоянных атак российских реактивных дронов украинские власти решили пересмотреть правила безопасности во время воздушных тревог.