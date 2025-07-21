Росія знайшла покупця на мільярд доларів після відмови Лондона і Нью-Йорка
Експорт російських дорогоцінних металів до Китаю майже подвоївся в першій половині 2025 року завдяки рекордним цінам на золото, які збільшили виручку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними Trade Data Monitor, отриманими від митної служби Китаю, імпорт до Китаю російських руд і концентратів дорогоцінних металів, включно із золотом і сріблом, зріс на 80% до 1 млрд доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Ціни на злитки цього року зросли приблизно на 28%, чому сприяли зростаючі геополітичні ризики і торговельна напруженість, а також закупівлі з боку центральних банків і біржових інвестиційних фондів.
Росію, другого за величиною виробника золота у світі з річним обсягом видобутку понад 300 тонн, відсторонили від західних торгових центрів, як-от Лондон і Нью-Йорк, після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
Банк Росії, раніше найбільший у світі центральний банк-покупець золота, не відновив великомасштабних закупівель, унаслідок чого Китай залишається одним із небагатьох великих ринків, що залишилися для країни.
Золотодобувачі в Росії також отримали підтримку завдяки зростаючому внутрішньому роздрібному попиту, який у 2024 році досяг рекордного рівня, оскільки росіяни звернулися до дорогоцінних металів для захисту своїх заощаджень.
Російська ГМК "Норильський нікель", один з найбільших світових виробників паладію і платини, цього року збільшила експорт до Китаю. Ціни на ці метали зросли на 38% і 59% відповідно.
Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що після вторгнення Москви в Україну торгівля російським золотом переключилася з Лондона на Дубай. Тепер вона переміщається ще далі на схід - у Гонконг.
Зазначимо, Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на кінець 2025 року з 3100 до 3300 доларів за унцію. Банк допускає, що перемир'я між Росією та Україною може ненадовго знизити ціну.
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