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Россия нашла покупателя на миллиард долларов после отказа Лондона и Нью-Йорка

Россия, Понедельник 21 июля 2025 13:46
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Россия нашла покупателя на миллиард долларов после отказа Лондона и Нью-Йорка Фото: Россия продала в Китай золота на 1 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Экспорт российских драгоценных металлов в Китай почти удвоился в первой половине 2025 года благодаря рекордным ценам на золото, которые увеличили выручку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным Trade Data Monitor, полученным от таможенной службы Китая, импорт в Китай российских руд и концентратов драгоценных металлов, включая золото и серебро, вырос на 80% до 1 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Россия нашла покупателя на миллиард долларов после отказа Лондона и Нью-Йорка

Цены на слитки в этом году выросли примерно на 28%, чему способствовали возросшие геополитические риски и торговая напряженность, а также закупки со стороны центральных банков и биржевых инвестиционных фондов.

Россия, второй по величине производитель золота в мире с годовым объемом добычи более 300 тонн, была отстранена от западных торговых центров, таких как Лондон и Нью-Йорк, после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Банк России, ранее крупнейший в мире центральный банк-покупатель золота, не возобновил крупномасштабные закупки, в результате чего Китай остается одним из немногих оставшихся крупных рынков для страны.

Золотодобытчики в России также получили поддержку за счет растущего внутреннего розничного спроса, который в 2024 году достиг рекордного уровня, поскольку россияне обратились к драгоценным металлам для защиты своих сбережений.

Российская ГМК "Норильский никель", один из крупнейших мировых производителей палладия и платины, в этом году увеличила экспорт в Китай. Цены на эти металлы выросли на 38% и 59% соответственно.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что после вторжения Москвы в Украину торговля российским золотом переключилась с Лондона на Дубай. Теперь она перемещается еще дальне на восток - в Гонконг.

Отметим, Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото на конец 2025 года с 3100 до 3300 долларов за унцию. Банк допускает, что перемирие между Россией и Украиной может ненадолго снизить цену.

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