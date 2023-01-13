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Росія знайшла нове застосування для ув'язнених у війні з Україною, - британська розвідка

Фото: Росія використовує зеків для виробництва танків (armyinform)
Автор: Олександр Білоус

Російська військова промисловість почала використовувати працю ув'язнених. "Унікальний людський ресурс" буде потрібний на низькотехнологічних виробництвах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, у листопаді 2022 року "Уралвагонзавод", найбільший виробник танків у Росії, після зустрічі з Федеральною службою виконання покарань (ФСВП) повідомив місцевим ЗМІ, що прийме на роботу 250 ув'язнених. У Росії існує давня традиція тюремної праці, але примусову працю як окреме кримінальне покарання знову було запроваджено з 2017 року.

"Маючи один із найвищих показників ув'язнених у світі, ФСВП наглядає за великою імперією, яка налічує понад 400 тисяч ув'язнених, і її часто звинувачують у крайній жорстокості та корупції", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, "в'язні є унікальним людським ресурсом", який російські лідери можуть використовувати для підтримки "спеціальної військової операції", в той час як охочих добровольців, як і раніше, не вистачає.

"Праця ув'язнених, швидше за все, буде особливо затребувана у виробників щодо нетехнологічних озброєнь, таких як "Уралвагонзавод", які майже напевно перебувають під сильним тиском Москви, що потребує збільшення їхнього виробництва", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що серед "вагнерівців", які воюють в Україні, лише 20% контрактників. Решта - ув'язнені.

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