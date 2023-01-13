RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия нашла новое применение для заключенных в войне с Украиной, - британская разведка

Фото: Россия использует зеков для производства танков (armyinform)
Автор: Александр Белоус

Российская военная промышленность начала использовать труд заключенных. "Уникальный человеческий ресурс" будет востребован на низкотехнологичных производствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в ноябре 2022 года "Уралвагонзавод", крупнейший производитель танков в России, после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) сообщил местным СМИ, что примет на работу 250 заключенных. В России существует давняя традиция тюремного труда, но принудительный труд как отдельное уголовное наказание снова был введен с 2017 года.

"Имея один из самых высоких показателей заключенных в мире, ФСИН надзирает за обширной империей, насчитывающей более 400 тысяч заключенных, и ее часто обвиняют в крайней жестокости и коррупции", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, "заключенные представляют собой уникальный человеческий ресурс", который российские лидеры могут использовать для поддержки "специальной военной операции", в то время как желающих добровольцев по-прежнему не хватает.

"Труд заключенных, скорее всего, будет особенно востребован у производителей относительно нетехнологичных вооружений, таких как "Уралвагонзавод", которые почти наверняка находятся под сильным давлением Москвы, требующей увеличения их производства", - отмечают в Минобороны Британии.

Раніше СМИ писали, что среди "вагнеровцев", которые воюют в Украине, всего 20% контрактников. Остальные - заключенные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против Украины