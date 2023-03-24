Росія змушена різко збільшити постачання нафти до Азії з великими знижками, - експерти

За даними ІЧСД, з 1 по 20 березня експорт сирої нафти до країн ЄС та інших країн, які ввели обмеження, становив близько 476,5 тис. тонн, це вдвічі менше, ніж за лютий. Весь обсяг було доставлено на рейдову перевалку у Лаконській затоці (Греція). Виходячи з цього, експерти припускають, що експорт нафти до ЄС справді скорочуватиметься.

А ось з 1 по 15 березня обсяг експорту російської сирої нафти через порти Чорного моря становив 3,13 млн тонн.

"Це абсолютний рекорд - зростання на 41,8% або на 783,3 тис. тонн по відношенню до лютого 2023 року. Це сталося за рахунок різкого збільшення експорту до Китаю. Якщо у лютому 2023 року Китай імпортував 159,2 тис. тонн". чорноморської "нафти, то за 15 днів березня - 806,8 тис. тонн. А за попередні 11 місяців найбільший обсяг на місяць становив лише 309,2 тис. тонн", - заявив у коментарі РБК-Україна керівник моніторингової групи ІЧСД Андрій Клименко.

За даними інституту, у 2-3 рази збільшився і експорт російської нафти до Малайзії та Сінгапуру.

"Тобто експорт до країн ЄС+ зникає, а експорт до інших країн уже не просто компенсує його, а може й значно перевищити колишні загальні показники лише за рахунок "азіатського" спрямування", - зазначив Клименко.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також відзначає зростання експорту російської нафти до Азії. За його підрахунками, з початку 2023 року Китай збільшив закупівлю нафти у РФ майже до 2 млн барелів (1 бар=136,4 кг) на добу або майже на 30%. Водночас постачання нафти до Індії зросло більш ніж у 8 разів.

"Однак саме по собі це не означає порушення санкцій. Насамперед, слід зазначити, що по-перше, ні Індія, ні Китай не застосовували ембарго по відношенню до російської нафти, а по-друге, вони купують нафту за ціною, значно нижчою від встановленого G7". та ЄС прайс-кепа у 60 доларів/барель", – зазначає Омельченко.

Покупці російської нафти збільшують закупівлю саме через те, що вона продається із значною знижкою під впливом санкцій. "Згодом імпортери російської нафти переробляють її та отримані нафтопродукти постачають на світові ринки, у тому числі й до Європи, отримуючи при цьому дуже добрі прибутки. Нічого крім бізнесу", - каже Омельченко. Але ця схема є легальною, оскільки нафтопродукти, що виробляються з російської нафти в третіх країнах, уже не вважаються російськими, зазначив він.

При цьому інформація від нафтової агенції Argus про збільшення ціни реалізації нафти у березні викликає занепокоєння, зазначив Омельченко. "Але це зростання ціни може бути викликане перепродажем трейдерами з більшою маржою, тому насправді не факт, що російський бюджет почав отримувати більше грошей", - припустив експерт.