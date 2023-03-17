Росія не зможе розслідувати вибухи на "Північних потоках", - МЗС Данії

Данія не дозволить Росії взяти участь в розслідуванні причин вибуху на газогонах "Північний потік 1" та "Північний потік 2".
Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, передає РБК-Україна з посиланням на DR.
Він зазначив, що вибухи сталися в економічній зоні Данії, тож і розслідувати їх буде вона.
"Данія, Швеція та Німеччина - конституційні держави, і нашим розслідуванням можна довіряти. Ми сказали росіянам, що ретельно це розслідуємо. І щойно ми це зробимо, то оголосимо про результати", - заявив очільник МЗС.
Цьому передувала заява російського диктатора Володимира Путіна, який попросив Данію надати росіянам доступ до розслідування. Пізніше міністр закордонних справ РФ Марія Захарова назвала відмову Данії "махінацією", а також "абсолютно таким справжнім лохотроном".
Нагадаємо, 7 березня The New York Times оприлюднило матеріал, у якому йдеться, що за вибухом газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.
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