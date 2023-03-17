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Росія не зможе розслідувати вибухи на "Північних потоках", - МЗС Данії

Фото: Росію не допустять до розслідування вибухів на "Північних потоках" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Данія не дозволить Росії взяти участь в розслідуванні причин вибуху на газогонах "Північний потік 1" та "Північний потік 2".

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, передає РБК-Україна з посиланням на DR.

Він зазначив, що вибухи сталися в економічній зоні Данії, тож і розслідувати їх буде вона.

"Данія, Швеція та Німеччина - конституційні держави, і нашим розслідуванням можна довіряти. Ми сказали росіянам, що ретельно це розслідуємо. І щойно ми це зробимо, то оголосимо про результати", - заявив очільник МЗС.

Цьому передувала заява російського диктатора Володимира Путіна, який попросив Данію надати росіянам доступ до розслідування. Пізніше міністр закордонних справ РФ Марія Захарова назвала відмову Данії "махінацією", а також "абсолютно таким справжнім лохотроном".

Нагадаємо, 7 березня The New York Times оприлюднило матеріал, у якому йдеться, що за вибухом газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Детальніше про це читайте в тексті РБК-Україна.

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Північний потік-2Северный поток