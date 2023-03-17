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Россия не сможет расследовать взрывы на "Северных потоках", - МИД Дании

Фото: Россию не допустят к расследованию взрывов на "Северных потоках" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Дания не позволит России принять участие в расследовании причин взрыва на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, передает РБК-Украина со ссылкой на DR.

Он отметил, что взрывы произошли в экономической зоне Дании, и расследовать их будет она.

"Дания, Швеция и Германия - конституционные государства, и нашим расследованием можно доверять. Мы сказали россиянам, что тщательно это расследуем. И как только мы это сделаем, то объявим о результатах", - заявил глава МИД.

Этому предшествовало заявление российского диктатора Владимира Путина, попросившего Данию предоставить россиянам доступ к расследованию. Позже министр иностранных дел РФ Мария Захарова назвала отказ Дании "махинацией", а также "совершенно таким настоящим лохотроном".

Напомним, 7 марта The New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что за взрывом газопроводов " Северный поток 1 " и "Северный поток 2" якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Детальнее об этом читайте в тексте РБК-Украина.

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