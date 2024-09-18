UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія змогла обійти ембарго і продає свою нафту дорожче, - Reuters

Ілюстративне фото: Росія змогла обійти ембарго і продає свою нафту дорожче (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація змогла продавати свою нафту дорожче за обмеження ціни G7 і ЄС. Для цього було збільшено страхування нафтових вантажів до Індії до 60%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, російські компанії забезпечили страхове покриття 60% нафтових вантажів з Москви до Індії. Завдяки цьому Росія може продавати нафту за ціною понад 60 доларів за барель і це перевищує обмеження, встановлені країнами G7, Європейським Союзом та Австралією.

Водночас страхування для решти 40% танкерів, які перевозили нафту до Індії в липні, надавали західні компанії. Однак вони були надані лише для російських вантажів, проданих за ціною, що не перевищує встановлену межу.

Reuters пише, що російські страхові компанії надавали свої послуги перевізникам, які мають тісні зв'язки з Росією. З цього слідує, що Росія сама страхує свої перевезення для обходу ембарго. А судноплавні компанії Греції, ОАЕ та Китаю, під час транспортування російської нафти частіше користуються послугами західних компаній.

Постачання російської нафти в Індію

Росія є основним постачальником нафти в Індію, та третім за величиною імпортером і споживачем нафти у світі. На фоні введених санкцій Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти.

 

Раніше повідомлялось, що Росія почала продавати сорт нафти Urals по 75 доларів за барель. Це на чверть дорожче за стелю цін на нафту.

Також Індія надала дозвіл на морське страхування чотирьом російськими фірмами, що дозволить Кремлю бути менш залежним від послуг західних компаній.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНАФТА