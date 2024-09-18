Россия смогла обойти эмбарго и продает свою нефть дороже, - Reuters

По данным агентства, российские компании обеспечили страховое покрытие 60% нефтяных грузов из Москвы в Индию. Благодаря этому Россия может продавать нефть по цене более 60 долларов за баррель, что превышает ограничения, установленные странами G7, Европейским Союзом и Австралией.

В то же время, страхование для остальных 40% танкеров, перевозивших нефть в Индию в июле, предоставляли западные компании. Однако они были предоставлены только для российских грузов, проданных по цене, не превышающей установленный предел.

Reuters пишет, что российские страховые компании оказывали свои услуги перевозчикам, имеющим тесные связи с Россией. Из этого следует, что Россия сама страхует свои перевозки для обхода эмбарго. А судоходные компании Греции, ОАЭ и Китая при транспортировке российской нефти чаще пользуются услугами западных компаний.

Поставка российской нефти в Индию

Россия является основным поставщиком нефти в Индию и третьим по величине импортером и потребителем нефти в мире. На фоне введенных санкций Индия стала самым большим покупателем российской морской нефти.