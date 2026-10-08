Росія змінила тактику ударів по Запоріжжю завдяки модернізованим КАБам

РФ змінила тактику щодо Запоріжжя

Останнім часом російська авіація долітає до Запоріжжя, зокрема ворог завдає ударів КАБами та дронами по мостах. Це пов’язано зі зміною тактики та вдосконаленням російських авіабомб, каже Семікін.

За словами чиновника, три дні поспіль Запоріжжя потерпає від комбінованих ударів по мостових переходах. Для захисту таких об’єктів потрібно додатково забезпечити їх засобами ППО.

"Це робота з КАБами. Сьогодні ми маємо підтвердження протидії КАБам - ракети. Але кількість КАБів у ворога необмежена, а кількість систем ураження у нас має певні обмеження", - каже Семікін.

Ворог змінює тактику, зазначив він, це напрям запуску керованих авіаційних бомб, щоби обійти РЕБ.

"З іншого боку - на КАБи вони встановлюють додаткові системи - реактивний двигун, що збільшує дальність польоту і швидкість", - уточнив чиновник.

На його думку, це війна технологій. Україні потрібно деякий час, щоб адаптуватись і протидіяти.