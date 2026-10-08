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Росія змінила тактику ударів по Запоріжжю завдяки модернізованим КАБам

17:49 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: керована авіаційна бомба (dsns.gov.ua)

Російські загарбники три дні поспіль завдають авіаударів по Запоріжжю. Модернізовані КАБи цілять саме по мостових переходах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в. о. голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна на брифінгу, передає "Укрінформ".

РФ змінила тактику щодо Запоріжжя

Останнім часом російська авіація долітає до Запоріжжя, зокрема ворог завдає ударів КАБами та дронами по мостах. Це пов’язано зі зміною тактики та вдосконаленням російських авіабомб, каже Семікін.

За словами чиновника, три дні поспіль Запоріжжя потерпає від комбінованих ударів по мостових переходах. Для захисту таких об’єктів потрібно додатково забезпечити їх засобами ППО.

"Це робота з КАБами. Сьогодні ми маємо підтвердження протидії КАБам - ракети. Але кількість КАБів у ворога необмежена, а кількість систем ураження у нас має певні обмеження", - каже Семікін.

Ворог змінює тактику, зазначив він, це напрям запуску керованих авіаційних бомб, щоби обійти РЕБ.

"З іншого боку - на КАБи вони встановлюють додаткові системи - реактивний двигун, що збільшує дальність польоту і швидкість", - уточнив чиновник.

На його думку, це війна технологій. Україні потрібно деякий час, щоб адаптуватись і протидіяти.

Раніше РБК-Україна писало, що 7 жовтня росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя.

Крім того, вранці 6 жовтня, росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі. Рух ним тимчасово перекрили, а кількість постраждалих зросла до п'яти людей.

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ЗапоріжжяВійна Росії проти України