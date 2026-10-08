RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия изменила тактику ударов по Запорожью благодаря модернизированным КАБам

17:49 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: управляемая авиационная бомба (dsns.gov.ua)

Российские захватчики три дня подряд наносят авиаудары по Запорожью. Модернизированные КАБы целятся именно по мостовым переходам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. главы Запорожской ОВА Михаила Семикина на брифинге, передает "Укринформ".

РФ изменила тактику в отношении Запорожья

В последнее время российская авиация долетает до Запорожья , в частности, враг наносит удары КАБами и дронами по мостам. Это связано с изменением тактики и усовершенствованием российских авиабомб, говорит Семикин.

По словам чиновника, три дня подряд Запорожье страдает от комбинированных ударов по мостовым переходам. Для защиты таких объектов нужно дополнительно снабдить их средствами ПВО.

"Это работа с КАБами. Сегодня у нас есть подтверждение противодействия КАБам - ракеты. Но количество КАБов у врага неограничено, а количество систем поражения у нас имеет определенные ограничения", - говорит Семикин.

Враг меняет тактику, отметил он, это направление запуска управляемых авиационных бомб, чтобы обойти РЭБ.

"С другой стороны - на КАБы они устанавливают дополнительные системы - реактивный двигатель, увеличивающий дальность полета и скорость", - уточнил чиновник.

По его мнению, это война технологий. Украине нужно некоторое время , чтобы адаптироваться и противодействовать.

Ранее РБК-Украина писалj, что7 октября россияне атаковали объект транспортной инфраструктуры Запорожья.

Кроме того, утром 6 октября россияне атаковали мост через Днепр в Запорожье. Движение им временно перекрыли, а количество пострадавших возросло до пяти человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЗапорожьеВойна России против Украины