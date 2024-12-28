Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні, - розвідка Британії
В другій половині цього року Російська Федерація змінила тактику ракетних ударів по Україні. Відтепер окупанти накопичують запаси між ударами, а потім здійснюють більші та менш часті хвилі ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Міністерство оборони Великої Британії в мережі Х.
Розвідка Британії пояснила, що у ніч з 12 на 13 грудня 2024 року Росія здійснила чергову масштабну атаку на Україну.
"Як і в атаках, що відбулися в листопаді та раніше, було задіяно російські авіаційні засоби далекого радіусу дії та тактичні авіаційні засоби, які запускали різні типи крилатих ракет і балістичних ракет повітряного базування", - пояснили в розвідці.
За їх даними, авіаційні засоби підтримувалися крилатими ракетами наземного базування SAGARIS, запущеними з активів Чорноморського флоту, а також дронами-камікадзе, які використовувалися з кількох стартових точок.
Загалом було використано приблизно 90 ракет разом із щонайменше 180 дронами-камікадзе.
Зміни в тактиці ракетних ударів по Україні
"Починаючи з серпня 2024 року, дуже ймовірно, що Росія обрала тактику накопичення запасів між ударами, а потім здійснює більші та менш часті хвилі ударів, на відміну від більш регулярних і дрібних атак, які проводилися раніше цього року", - зауважили в міністерстві.
За їх даними, склад і цільові об'єкти атаки 12-13 грудня були схожі на попередні атаки, зосереджені на критичній національній інфраструктурі України та промисловості, а також спроби придушити українську ППО та аеродроми шляхом насичення їх дронами-камікадзе.
"Однак Росія зберігає здатність і запаси для використання таких засобів у менших масштабах, як каральний захід, із мінімальним попередженням або без нього", - підсумували в розвідці Британії.
Ракетний удар по Україні 13 грудня
Нагадаємо, російська армія вранці 13 грудня здійснила чергову масовану атаку по Україні. Як тоді повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ціллю масованого ракетного удару була енергетика.
Зауважимо, що після даної атаки голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга закликав Захід терміново надати Україні 20 систем ППО.
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