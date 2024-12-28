Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні, - розвідка Британії

В другій половині цього року Російська Федерація змінила тактику ракетних ударів по Україні. Відтепер окупанти накопичують запаси між ударами, а потім здійснюють більші та менш часті хвилі ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Міністерство оборони Великої Британії в мережі Х .

Розвідка Британії пояснила, що у ніч з 12 на 13 грудня 2024 року Росія здійснила чергову масштабну атаку на Україну.

"Як і в атаках, що відбулися в листопаді та раніше, було задіяно російські авіаційні засоби далекого радіусу дії та тактичні авіаційні засоби, які запускали різні типи крилатих ракет і балістичних ракет повітряного базування", - пояснили в розвідці.

За їх даними, авіаційні засоби підтримувалися крилатими ракетами наземного базування SAGARIS, запущеними з активів Чорноморського флоту, а також дронами-камікадзе, які використовувалися з кількох стартових точок.

Загалом було використано приблизно 90 ракет разом із щонайменше 180 дронами-камікадзе.

Зміни в тактиці ракетних ударів по Україні

"Починаючи з серпня 2024 року, дуже ймовірно, що Росія обрала тактику накопичення запасів між ударами, а потім здійснює більші та менш часті хвилі ударів, на відміну від більш регулярних і дрібних атак, які проводилися раніше цього року", - зауважили в міністерстві.

За їх даними, склад і цільові об'єкти атаки 12-13 грудня були схожі на попередні атаки, зосереджені на критичній національній інфраструктурі України та промисловості, а також спроби придушити українську ППО та аеродроми шляхом насичення їх дронами-камікадзе.

"Однак Росія зберігає здатність і запаси для використання таких засобів у менших масштабах, як каральний захід, із мінімальним попередженням або без нього", - підсумували в розвідці Британії.