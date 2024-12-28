Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине, - разведка Британии

Во второй половине этого года Российская Федерация изменила тактику ракетных ударов по Украине. Отныне оккупанты накапливают запасы между ударами, а затем осуществляют большие и менее частые волны ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Министерство обороны Великобритании в сети Х .

Разведка Британии объяснила, что в ночь с 12 на 13 декабря 2024 года Россия осуществила очередную масштабную атаку на Украину.

"Как и в атаках, состоявшихся в ноябре и ранее, были задействованы российские авиационные средства дальнего радиуса действия и тактические авиационные средства, которые запускали различные типы крылатых ракет и баллистических ракет воздушного базирования", - пояснили в разведке.

По их данным, авиационные средства поддерживались крылатыми ракетами наземного базирования SAGARIS, запущенными с активов Черноморского флота, а также дронами-камикадзе, которые использовались с нескольких стартовых точек.

Всего было использовано около 90 ракет вместе с по меньшей мере 180 дронами-камикадзе.

Изменения в тактике ракетных ударов по Украине

"Начиная с августа 2024 года, очень вероятно, что Россия выбрала тактику накопления запасов между ударами, а затем осуществляет большие и менее частые волны ударов, в отличие от более регулярных и мелких атак, которые проводились ранее в этом году", - отметили в министерстве.

По их данным, состав и целевые объекты атаки 12-13 декабря были похожи на предыдущие атаки, сосредоточенные на критической национальной инфраструктуре Украины и промышленности, а также попытки подавить украинскую ПВО и аэродромы путем насыщения их дронами-камикадзе.

"Однако Россия сохраняет способность и запасы для использования таких средств в меньших масштабах, в качестве карательной меры, с минимальным предупреждением или без него", - подытожили в разведке Британии.