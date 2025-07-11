Росія змінила тактику повітряних ударів по Києву, - CNN

Сотні російських дронів атакували Київ у ніч на 10 липня. Це друга ніч поспіль, коли Росія застосовує нову тактику під час масованого нальоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Росія запустила 400 дронів і 18 ракет, включно з вісьмома балістичними і шістьма крилатими. Дрони летіли з різних напрямків, деякі спочатку обходили Київ, потім різко змінювали курс прямо на місто.
Такий метод поставив ППО у скрутне становище, проте українські сили заявили про знищення або виведення з ладу 382 з 415 повітряних цілей, включно з усіма ракетами. Це вражаючий результат за дефіциту систем ППО в Україні.
Росія 9 липня провела найбільшу з початку повномасштабного вторгнення атаку - 728 дронів і 13 ракет. Президент Володимир Зеленський назвав це "очевидним нарощуванням терору" і попросив підтримки союзників.
Він заявив, що має намір обговорювати з партнерами фінансування систем-перехоплювачів і ППО. На тлі жорстоких атак союзна допомога стає критично важливою.
Військове міністерство РФ стверджує, що нібито атакувало військові об'єкти та інфраструктуру. Однак у Києві постраждали будинки, автомобілі, склади, офіси та медичні заклади.
За словами мера Віталія Кличка, майже повністю зруйнована одна з клінік.
Спроби укласти перемир'я фактично застопорилися. США та адміністрація Дональда Трампа висловили занепокоєння атаками, що тривають, і пообіцяли посилити оборонну допомогу.
На конференції з відновлення України Зеленський повідомив про позитивні політичні сигнали від США щодо відновлення поставок. За його словами, обговорюються системи Patriot і фінансова підтримка.
Президент України зазначає: "Ми узгодили все, працюємо на рівні команд, щоб допомога прийшла вчасно". Однак мирний процес починає здаватися дедалі більш далекою перспективою.
Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді попередив, що росіяни незабаром зможуть запускати по тисячі "Шахедів" на добу.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія дійсно планує запускати тисячу ударних безпілотників.
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