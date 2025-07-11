Россия изменила тактику воздушных ударов по Киеву, - CNN

Сотни российских дронов атаковали Киев в ночь на 10 июля. Это вторая ночь подряд, когда Россия применяет новую тактику во время массированного налета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Россия запустила 400 дронов и 18 ракет, включая восемь баллистических и шесть крылатых. Дроны летели с разных направлений, некоторые сначала обходили Киев, затем резко меняли курс прямо на город.
Такой метод поставил ПВО в трудное положение, однако украинские силы заявили об уничтожении или выведении из строя 382 из 415 воздушных целей, включая все ракеты. Это впечатляющий результат при дефиците систем ПВО в Украине.
Россия 9 июля провела крупнейшую с начала полномасштабного вторжения атаку - 728 дронов и 13 ракет. Президент Владимир Зеленский назвал это "очевидным наращиванием террора" и попросил поддержку союзников.
Он заявил, что намерен обсуждать с партнерами финансирование систем-перехватчиков и ПВО. На фоне жестоких атак союзная помощь становится критически важной.
Военное министерство РФ утверждает, что якобы атаковало военные объекты и инфраструктуру. Однако в Киеве пострадали дома, автомобили, склады, офисы и медицинские учреждения.
По словам мэра Виталия Кличко, почти полностью разрушена одна из клиник.
Попытки заключить перемирие фактически застопорились. США и администрация Дональда Трампа выразили обеспокоенность продолжающимися атаками и пообещали усилить оборонную помощь.
На конференции по восстановлению Украины Зеленский сообщил о положительных политических сигналах от США насчет возобновления поставок. По его словам, обсуждаются системы Patriot и финансовая поддержка.
Президент Украины отмечает: "Мы согласовали все, работаем на уровне команд, чтобы помощь пришла вовремя". Однако мирный процесс начинает казаться все более далекой перспективой.
Напомним, командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди предупредил, что россияне вскоре смогут запускать по тысяче "Шахедов" в сутки.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия действительно планирует запускать тысячу ударных беспилотников.
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