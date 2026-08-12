Россия сменила тактику и спешит бить по Киеву: почему враг ставит на баллистику и "Бандероли"

Россия изменила тактику воздушных атак и делает большую ставку на баллистические ракеты и реактивные дроны. В то же время враг может попытаться перейти к ударам по энергетическим объектам уже сейчас.

О причинах интенсификации атак на Киев, новой угрозе от реактивных дронов и дальнейших рисках в комментарии РБК-Украина рассказал военнослужащий ВСУ и военно-политический эксперт Александр Мусиенко.

Главное: Киев остается одной из главных целей РФ : Враг стремится бить по логистическим узлам, оборонным предприятиям и объектам, важным для жизнедеятельности столицы.

: Враг стремится бить по логистическим узлам, оборонным предприятиям и объектам, важным для жизнедеятельности столицы. РФ наращивает ракетные удары: Если раньше было около 3-4 масштабных атак в месяц, то теперь речь может идти о 5-6, на фоне почти ежедневных единичных запусков.

Если раньше было около 3-4 масштабных атак в месяц, то теперь речь может идти о 5-6, на фоне почти ежедневных единичных запусков. Враг использует "окно возможностей" : Оккупанты активнее бьют баллистикой из-за замедления поставок Украине ракет PAC-3 для Patriot, которые могут перехватывать эти цели.

: Оккупанты активнее бьют баллистикой из-за замедления поставок Украине ракет PAC-3 для Patriot, которые могут перехватывать эти цели. Кремль меняет тактику: РФ все чаще применяет реактивные дроны и "Бандероли", чтобы усложнить работу украинской ПВО.

РФ все чаще применяет реактивные дроны и "Бандероли", чтобы усложнить работу украинской ПВО. Украина ищет новые способы противодействия : Разрабатываются реактивные дроны-перехватчики для борьбы с "Геранями" и "Бандеролями".

: Разрабатываются реактивные дроны-перехватчики для борьбы с "Геранями" и "Бандеролями". РФ может начать бить по энергетике уже сейчас: Не исключены новые атаки на энергообъекты еще до начала холодов.

Почему Россия почти ежесуточно атакует Киев

По словам Мусиенко, столица всегда остается в поле зрения противника. В то же время, Киев - не единственный город, который россияне пытаются атаковать баллистикой: среди основных целей также Запорожье, Харьков и Днепр.

Отдельно эксперт обратил внимание на логистику. По мнению РФ, в Киеве и вокруг столицы расположены многие объекты, которые соединяют между собой разные части Украины. Их повреждение может создать проблемы со снабжением.

Среди целей враг рассматривает объекты военно-промышленного комплекса и оборонной индустрии. Кроме того, атаки на столицу могут быть направлены на нарушение нормальной жизнедеятельности города.

РФ увеличивает количество баллистических атак

Мусиенко отметил, что Силы обороны ищут способы противодействия российской баллистике. По его словам, уже был прецедент, когда ночью на 10 августа удалось сорвать масштабную атаку на Киев.

Тогда РФ, по словам эксперта, намерена применить более 20 ракет одним залпом. Атаку удалось предотвратить благодаря ударам Сил обороны, перегрузке российской ПВО в Брянской, Курской и Белгородской областях и другим приемам.

В то же время, Россия, вероятно, спешит использовать нынешнее "окно возможностей" из-за определенного замедления поставок Украине ракет PAC-3 для Patriot.

"Если говорить о 2, 3, 4, 5 ракетах, то враг практически каждые сутки может наносить удары, пробовать наносить", - отметил эксперт.

По его оценке, ранее оккупанты совершали 3-4 масштабные атаки в месяц, то сейчас речь может идти о 5-6 масштабных запусках на фоне ежедневных единичных ударов. При этом небольших атак с меньшим количеством ракет может стать больше.

В то же время, РФ сократила использование стратегической авиации и морских носителей. В частности, удары в ночь на 12 августа по Новороссийску были направлены именно на поражение кораблей-носителей "Калибров".

"За минувшую ночь Силы обороны сделали очень многое, чтобы, не думал о "Калибрах ". Удары, которые были направлены по Новороссийску, в том числе были направлены по носителям ракет "Калибр". Сейчас там будет уточняющая информация о поражениях, но точно, что это была одна из целей", - говорит собеседник.

Почему враг переходит на "Бандероли" и реактивные дроны

Россия также все чаще применяет реактивные беспилотники и "Бандероли" (ракета-дрон). По словам Мусиенко, это делается для усложнения работы ПВО.

Такие цели труднее перехватывать мобильным огневым группам. Наиболее действенными средствами борьбы с ними эксперт называет зенитно-ракетные комплексы и самолеты.

В то же время, по его словам, увеличение доли реактивных дронов пока не оказало очень серьезного влияния на общую статистику ущерба.

Эксперт также сообщил, что в Украине работают над усовершенствованием реактивных беспилотников-перехватчиков, которые могли бы бороться с реактивными "Геранями" и "Бандеролями".

Агрессор может начать бить по энергетике уже сейчас

Отдельно Мусиенко не исключил, что Россия может перейти к ударам по энергетическим объектам уже сейчас, не дожидаясь начала холодов.

По его словам, пока не фиксируется особой подготовки запасов российских ракет - они фактически используют производимое.

В то же время противник, как было указано выше, может воспользоваться нынешним "окном возможностей", пока Украина ожидает новые ракеты-перехватчики и нарабатывает способы срывать российские атаки.