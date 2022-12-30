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Росія змінила командувача військ у районі Кремінної та Сватового, - британська розвідка

Фото: генерал-лейтенант Євген Никифоров ((mil.ru)
Автор: Олександр Білоус

Генерал-лейтенант Євген Никифоров, ймовірно, перебуває у процесі прийняття командування Західною групою військ Росії (ЗГВ) в Україні. Він стане щонайменше четвертим командиром з'єднання з моменту вторгнення і замінить генерал-полковника Сергія Кузовлєва, призначеного лише три місяці тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, як начальник штабу Східної групи військ (СГВ) Росії в перші тижні вторгнення Никифоров повинен був брати активну участь у плануванні катастрофічної спроби СГВ і повітряно-десантних військ наступати на Київ з північного заходу, через район Чорнобиля.

За даними британської розвідки, наразі завдання ЗГВ майже напевно полягає у тому, щоб утримувати правий фланг Росії, район Луганської області навколо Кремінної та Сватового. Оскільки будь-яка зі сторін цілком може спробувати наступу цій ділянці, Никифоров перебирає важливу оперативну роль конфлікті.

"Текучка старших російських офіцерів, що продовжується, ймовірно, відображає внутрішні розбіжності з приводу майбутнього ведення війни в міністерстві оборони Росії", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, останніми днями Росія зміцнила сектор своєї лінії фронту поблизу Кремінної у Луганській області, оскільки місто перебуває під постійним тиском з боку українських сил.

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СватовоВійна Росії проти України