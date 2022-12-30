Росія змінила командувача військ у районі Кремінної та Сватового, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, як начальник штабу Східної групи військ (СГВ) Росії в перші тижні вторгнення Никифоров повинен був брати активну участь у плануванні катастрофічної спроби СГВ і повітряно-десантних військ наступати на Київ з північного заходу, через район Чорнобиля.

За даними британської розвідки, наразі завдання ЗГВ майже напевно полягає у тому, щоб утримувати правий фланг Росії, район Луганської області навколо Кремінної та Сватового. Оскільки будь-яка зі сторін цілком може спробувати наступу цій ділянці, Никифоров перебирає важливу оперативну роль конфлікті.

"Текучка старших російських офіцерів, що продовжується, ймовірно, відображає внутрішні розбіжності з приводу майбутнього ведення війни в міністерстві оборони Росії", - зазначають у Міноборони Британії.