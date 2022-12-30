Россия сменила командующего войсками в районе Кременной и Сватово, - британская разведка

Как отмечается в сводке, в качестве начальника штаба Восточной группы войск (ВГВ) России в первые недели вторжения Никифоров должен был активно участвовать в планировании катастрофической попытки ВГВ и воздушно-десантных войск наступать на Киев с северо-запада, через район Чернобыля.

По данным британской разведки, в настоящее время задача ЗГВ почти наверняка состоит в том, чтобы удерживать правый фланг России, район Луганской области вокруг Кременной и Сватово. Поскольку любая из сторон вполне может предпринять попытку наступления на этом участке, Никифоров берет на себя важную оперативную роль в конфликте.

"Продолжающаяся текучка старших российских офицеров, вероятно, отражает внутренние разногласия по поводу будущего ведения войны в министерстве обороны России", - отмечают в Минобороны Британии.