Росія зменшила кількість носіїв ракет у Чорному морі: скільки на них "Калібрів"

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі більше десятка кораблів. Серед них три ракетоносії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера ОК "Південь" Владислава Назарова в Telegram.
За його даними, у Чорному морі станом на ранок 23 січня перебувають 11 кораблів, з яких три носії ракет.
Носії можуть бути споряджені 24 ракетами типу "Калібр". Також у Чорному морі знаходяться два великих десантних кораблі.
"Штормова погода триває і це сприятиме підвищенню мінної загрози у прибережних водах і територіях", - попередив Назаров.
Нагадаємо, вчора Росія в Чорному морі тримала чотири ракетоносії з підготовленими 32 ракетами "Калібр".
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