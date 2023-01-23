Росія зменшила кількість носіїв ракет у Чорному морі: скільки на них "Калібрів"

За його даними, у Чорному морі станом на ранок 23 січня перебувають 11 кораблів, з яких три носії ракет.

Носії можуть бути споряджені 24 ракетами типу "Калібр". Також у Чорному морі знаходяться два великих десантних кораблі.

"Штормова погода триває і це сприятиме підвищенню мінної загрози у прибережних водах і територіях", - попередив Назаров.

Нагадаємо, вчора Росія в Чорному морі тримала чотири ракетоносії з підготовленими 32 ракетами "Калібр".

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