RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия уменьшила количество носителей ракет в Черном море: сколько на них "Калибров"

Фото: РФ держит в Черном море 3 носителя крылатых ракет (скриншот youtube)
Автор: Наталья Юрченко

Россия держит на боевом дежурстве в Черном море более десяти кораблей. Среди них три ракетоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК "Юг" Владислава Назарова в Telegram.

По его данным, в Черном море по состоянию на утро 23 января находятся 11 кораблей, из которых три носителя ракет.

Носители могут быть снаряжены 24 ракетами типа "Калибр". Также в Черном море находятся два больших десантных корабля.

"Штормовая погода продолжается и это будет способствовать повышению минной угрозы в прибрежных водах и территориях", - предупредил Назаров.

Напомним, вчера Россия в Черном море держала четыре ракетоносителя с подготовленными 32 ракетами "Калибр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетиВойна в УкраинеВойна России против Украины