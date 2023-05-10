Росія зменшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі: скільки ракет напоготові

Російська Федерація зменшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Наразі їх загальний залп складає до 24 ракет.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗС України.
Станом на 11:30:
За добу, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
Фото: Росія зменшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Варто відзначити, що вчора, 9 травня, станом на 12:30, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходились 14 ворожих кораблів, серед яких були 4 носії крилатих ракет "Калібр". Тоді ж загальний залп становив до 32 ракет.
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