UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія зменшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі: скільки ракет напоготові

Фото: Росія зменшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі (Міноборони Росії)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація зменшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Наразі їх загальний залп складає до 24 ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗС України.

Станом на 11:30:

  • в Чорному морі на чергуванні перебувають 17 ворожих кораблів. Серед них 3 носії крилатих ракет "Калібр";
  • в Азовському морі - 2 ворожі кораблі.
  • в Середземному морі на чергуванні перебувають до 5 ворожих кораблів. Серед них 1 носій крилатих ракет "Калібр" з загальним залпом до 4 ракет.

За добу, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 29 суден, з них 9 рухалось у напрямку протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 28 суден, з них 13 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

Фото: Росія зменшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Варто відзначити, що вчора, 9 травня, станом на 12:30, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходились 14 ворожих кораблів, серед яких були 4 носії крилатих ракет "Калібр". Тоді ж загальний залп становив до 32 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація