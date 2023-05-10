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Россия уменьшила количество носителей "Калибров" в Черном море: сколько ракет наготове

Фото: Россия уменьшила количество носителей "Калибров" в Черном море (Минобороны России)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация уменьшила количество ракетоносителей в Черном море. В настоящее время их общий залп составляет до 24 ракет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВС Украины.

По состоянию на 11:30:

  • в Черном море на дежурстве находятся 17 вражеских кораблей. Среди них 3 носителя крылатых ракет "Калибр";
  • в Азовском море - 2 вражеских корабля.
  • в Средиземном море на дежурстве находятся до 5 вражеских кораблей. Среди них 1 носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

За сутки, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря - 29 судов, из них 9 двигалось в направлении пролива Босфор;
  • к Черному морю - 28 судов, из них 13 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

Фото: Россия уменьшила количество носителей "Калибров" в Черном море (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Стоит отметить, что вчера, 9 мая, по состоянию на 12:30, в Черном море на боевом дежурстве находились 14 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр". Тогда же общий залп составлял до 32 ракет.

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