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Росія зменшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі: скільки ракет напоготові

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Середа 10 травня 2023 13:09
Росія зменшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі: скільки ракет напоготові Фото: Росія зменшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі (Міноборони Росії)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація зменшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Наразі їх загальний залп складає до 24 ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗС України.

Станом на 11:30:

  • в Чорному морі на чергуванні перебувають 17 ворожих кораблів. Серед них 3 носії крилатих ракет "Калібр";
  • в Азовському морі - 2 ворожі кораблі.
  • в Середземному морі на чергуванні перебувають до 5 ворожих кораблів. Серед них 1 носій крилатих ракет "Калібр" з загальним залпом до 4 ракет.

За добу, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 29 суден, з них 9 рухалось у напрямку протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 28 суден, з них 13 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

Росія зменшила кількість носіїв &quot;Калібрів&quot; у Чорному морі: скільки ракет напоготові

Фото: Росія зменшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Варто відзначити, що вчора, 9 травня, станом на 12:30, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходились 14 ворожих кораблів, серед яких були 4 носії крилатих ракет "Калібр". Тоді ж загальний залп становив до 32 ракет.

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