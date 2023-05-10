Росія зменшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі: скільки ракет напоготові

Російська Федерація зменшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Наразі їх загальний залп складає до 24 ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗС України.

Станом на 11:30: в Чорному морі на чергуванні перебувають 17 ворожих кораблів. Серед них 3 носії крилатих ракет "Калібр";

в Азовському морі - 2 ворожі кораблі.

в Середземному морі на чергуванні перебувають до 5 ворожих кораблів. Серед них 1 носій крилатих ракет "Калібр" з загальним залпом до 4 ракет. За добу, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 29 суден, з них 9 рухалось у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 28 суден, з них 13 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; Фото: Росія зменшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі (facebook.com/navy.mil.gov.ua) Варто відзначити, що вчора, 9 травня, станом на 12:30, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходились 14 ворожих кораблів, серед яких були 4 носії крилатих ракет "Калібр". Тоді ж загальний залп становив до 32 ракет.