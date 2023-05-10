Россия уменьшила количество носителей "Калибров" в Черном море: сколько ракет наготове

Российская Федерация уменьшила количество ракетоносителей в Черном море. В настоящее время их общий залп составляет до 24 ракет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВС Украины.

По состоянию на 11:30: в Черном море на дежурстве находятся 17 вражеских кораблей. Среди них 3 носителя крылатых ракет "Калибр";

в Азовском море - 2 вражеских корабля.

в Средиземном море на дежурстве находятся до 5 вражеских кораблей. Среди них 1 носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет. За сутки, проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Азовского моря - 29 судов, из них 9 двигалось в направлении пролива Босфор;

к Черному морю - 28 судов, из них 13 продолжили движение в направлении пролива Босфор; Фото: Россия уменьшила количество носителей "Калибров" в Черном море (facebook.com/navy.mil.gov.ua) Стоит отметить, что вчера, 9 мая, по состоянию на 12:30, в Черном море на боевом дежурстве находились 14 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр". Тогда же общий залп составлял до 32 ракет.