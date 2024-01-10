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Росія злякалася "інструкторів НАТО у Молдові": посла викликали до МЗС

Ілюстративне фото: МЗС Росії викликало посла Молдови (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія висловила низку "протестів" та "занепокоєнь" послу Молдови. Зокрема, це пов'язано із чутками про "розміщення інструкторів НАТО" в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ РФ.

За даними відомства країни-агресора, посла Молдови викликали до МЗС через "недружні дії". Такими РФ вважає "переслідування російських та російськомовних ЗМІ", "дискримінацію громадян РФ, які в'їжджають до Молдови" та "агресивні заяви антиросійського характеру".

При цьому Росія повідомила молдавського дипломата про те, що "низці офіційних осіб Молдови" заборонено в'їзд на територію РФ. Кому саме - не уточнюється.

Також у МЗС висловили стурбованість через появу у ЗМІ інформації про те, що на території Молдови нібито хочуть розмістити інструкторів НАТО для навчання українських захисників.

Молдова - союзник України

Нагадаємо, що Молдова є союзником України з початку повномасштабної війни.

Зокрема президент Майя Санду неодноразово заявляла про необхідність зупинити російського диктатора Володимира Путіна. В іншому випадку ціна для всього світу буде набагато вищою.

На тлі такої позиції Молдови Росія неодноразово намагалася дестабілізувати ситуацію. Для цього вона витратила понад 55 млн. доларів.

 

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НАТОРосійська ФедераціяМолдова